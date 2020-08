Sony et Panasonic seraient intéressés par les écrans QD-OLED de Samsung

Fait intéressant, Samsung Electronics, qui fabrique les téléviseurs grand public à partir de dalles en grande partie fournies par Samsung Display, ne serait pas encore certain d'adopter les panneaux QD-OLED pour ses futurs modèles. Un analyste cité anonymement par Business Korea estime néanmoins que si Samsung Display penche en faveur du QD-OLED, les premiers téléviseurs basés sur ces dalles n'arriveront pas avant 2022 sur le marché.

Tout aussi intéressant, Asus, MSI, AOC, et Dell seraient susceptibles de devenir « des clients majeurs » pour les panneaux QD-OLED de 27 et 32 pouces. La cible serait cette fois les moniteurs PC. Pour le marché TV, Samsung Display prévoirait de fabriquer des dalles QD-OLED de 55, 65, 78 et 82 pouces, avec un début de production en masse sur le troisième trimestre 2021.