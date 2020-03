Samsung travaille déjà sur la technologie qui remplacera le QD-OLED

QNED, un successeur déjà trouvé au QD-OLED ?

Une technologie prometteuse pour Samsung

QNED

Une production pilote dès 2021 ?

Source : Display Supply Chain

Le géant sud-coréen prépare l'avenir en développant la technologie d'affichage QNED - Quantum Nano Emitting Diode - qui s'imposera sans doute comme le successeur du QD-OLED.Alors que le CES 2020 battait son plein en janvier dernier, Samsung Display y présentait ses deux premiers prototypes de téléviseurs QD-OLED dans un climat très confidentiel puisque seule une poignée de partenaires industriels était conviée à l'événement. En charge de la R&D des différentes dalles du géant, la filiale de Samsung travaille encore activement au développement de la QD-OLED.Si l'on en croit la feuille de route de Samsung, cette technologie hybride qui entend combiner les avantages de l'OLED et du QLED devrait logiquement voir ses premiers modèles lancés sur le marché d'ici 2021. Cependant, le QD-OLED présente (actuellement) plusieurs inconvénients de taille à commencer par son fort coût de production, sa sensibilité au phénomène de burn-in - marquage de la dalle, ou « brûlure d'écran » - ou encore des rendements assez limités en termes de luminosité et donc de contraste ; ce dernier point étant critique puisque l'on attend du QD-OLED un taux de contraste théoriquement infini et des noirs très profonds.Le leader coréen a cependant de la suite dans les idées et un autre projet dans les cartons. Il pourrait revenir sur ses plans initiaux pour rapidement remplacer le QD-OLED.Dans les faits et d'après le rapport publié sur le site Web Display Supply Chain , Samsung planche actuellement sur la technologie QNED, acronyme de. Pour faire simple, le QNED fonctionne à peu de chose près de la même manière que le QD-OLED, avec cependant une exception de taille : les diodes organiques (OLED) bleues sont remplacées par de nouvelles Micro LED bleues, ici appelées Nanorod LED et générant la lumière bleue à partir de nitrure de gallium (GaN).Cette technologie présente nombre d'avantages pour le fabricant comme pour les usagers. Les LED GaN Nanorod permettraient en effet d'atteindre de meilleurs rendements, d'améliorer la luminosité de la dalle et d'en allonger la durée de vie, mais aussi d'éviter tout phénomène de burn-in associé à l'OLED. En outre, l'encapsulation en couches minces ne sera pas nécessaire avec la structure QNED, une étape de fabrication en moins et donc une réduction des coûts de production.L'autre avantage des LED GaN Nanorod, est que Samsung sera en mesure d'utiliser les outils de production et les techniques dont elle dispose déjà dans le cadre du développement du QD-OLED. Générant une lumière bleue, ces LEDs nécessiteront en effet toujours d'avoir recours aux fameux Quantum Dots, des points quantiques qui agissent tel un filtre et permettent de convertir les couleurs.Le calendrier pourrait être très clément pour le QNED, puisque le développement de cette technologie d'affichage est susceptible de se faire sans trop d'interruptions et de s'insérer dans la ligne de production QD-OLED. Samsung mise en effet sur une production pilote pour le premier semestre 2021.Si ces prototypes remportent les faveurs du géant, il est fort probable que les lignes QD-OLED soient rapidement converties vers le QNED, d'autant que cette technologie peut facilement être adaptée aux écrans de plus petites tailles tels que les smartphones, moniteurs et autres ; ce qui n'est pas le cas du QD-OLED, destiné à équiper uniquement des téléviseurs haut de gamme.Malgré tout, et même si la production pilote est couronnée de succès, Samsung devra rentabiliser son coûteux outil de production et notamment l'équipement fourni par l'entreprise japonaise Canon Tokki, lui permettant de produire les émetteurs OLED bleus.