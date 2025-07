La grande particularité du M5 réside dans son boîtier Zero Connect, un module externe qui assure la transmission sans fil des signaux audio et vidéo via une liaison RF dédiée. Concrètement, tous vos appareils (consoles, box TV, lecteurs Blu-ray, etc.) se branchent sur ce boîtier, que vous pouvez placer à distance, par exemple sur une étagère ou près du canapé. Le téléviseur, fixé au mur ou posé, ne reçoit plus aucun câble HDMI : seule l’alimentation reste nécessaire.



Le Zero Connect intègre l’ensemble de la connectique habituelle (HDMI 2.1, USB, Ethernet, antenne...) et transmet le signal sans compression ni latence perceptible, jusqu’en 4K à 144 Hz pour les modèles jusqu’à 83 pouces (4K/120 Hz pour la version 97 pouces). LG utilise une liaison directionnelle optimisée, capable de maintenir une connexion stable jusqu’à 10 mètres si le boîtier reste dans le champ visuel de l’écran.