Si certains modèles arriveront rapidement sur le marché, d’autres exigeront plus de patience. Le constructeur prévoit ainsi une sortie du LG OLED C5 entre mars et mai, tandis que le LG OLED B5 arrivera entre avril et juin, selon les tailles. Quant au G5, son lancement est programmé pour avril 2025.



La grande inconnue reste le LG OLED M5, le téléviseur haut de gamme sans fil qui succédera au M4. LG prévoit de le commercialiser au second semestre 2025, mais aucune indication de prix n’a encore été communiquée.