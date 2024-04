LG dévoile le prix de ses nouveaux téléviseurs OLED C4 et G4 evo

Réputée pour être l'une des gammes de téléviseurs OLED au meilleur rapport qualité-prix, la série C fait son retour avec des références aux diagonales comprises entre 42 et 83 pouces. Comme nous l'avions déjà décrit dans notre article sur les nouveautés LG en marge du CES, le LG C4 reprend le flambeau de son prédécesseur, qui n'est autre que le modèle OLED le plus populaire de la marque, et ne devrait pas venir bouleverser le catalogue de LG, puisqu'il conserve la majorité des caractéristiques de son prédécesseur.

Pour rappel, le LG C4 a le droit à l'appellation evo grâce à sa dalle OLED EX, une technologie qui n'exploite donc pas les dernières avancées du fabricant (OLED Meta 2.0 avec MLA+) réservées aux OLED G4 et M4. Notez également que les références de LG C4 de 42 et 48 pouces font l'impasse sur le label evo, comme c'était déjà le cas l'an passé, en raison de limites matérielles pour atteindre un pic lumineux plus élevé sur ces modèles de plus petites tailles.

Hormis cela, LG annonce un pic lumineux supérieur au LG C3 grâce à la technologie Brightness Booster, mais surtout l'évolution de son processeur Alpha 9, qui passe en version Gen 7 et exploite de nouveaux algorithmes, plus puissants, pour améliorer l'image et le son. Ce processeur bénéficie ainsi de fraîcheur par rapport à l'Alpha 9 du LG C3, notamment avec les fonctions Dynamic Tone Mapping, AI Super Upscaling et AI Clear Sound.