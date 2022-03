LG dévoile les prix de ses téléviseurs OLED et QNED pour 2022 (et ça pique)

Il n'y a pas de grandes surprises en ce qui concerne les téléviseurs LED et Mini-LED du fabricant coréen. LG a fait connaître ses tarifs, en faisant toutefois l’impasse sur les séries Mini-LED en 8K UHD, les LG QNED95 et LG QNED99.



On retrouve aussi quelque chose que nous avions déjà annoncé lors du CES 2022, à savoir que la série LG QNED80 n’embarquera pas de rétroéclairage Mini-LED, mais un classique Edge-LED. Cette dénomination apporte un peu de confusion, mais elle montre peut-être la volonté de LG de regrouper tous ses téléviseurs LED sous la marque QNED dans les années à venir. Nous avons donc des téléviseurs Mini-LED dont le prix est logiquement bien plus abordable que celui des téléviseurs OLED. Enfin, les tarifs des téléviseurs NanoCell et des gammes inférieures ont également été dévoilés.