CES 2021 : des tarifs plus accessibles que jamais pour l'OLED avec la série LG A1 ?

Qui dit prix accessibles dit évidemment sacrifices. LG a donc choisi de lancer une gamme qui s’oriente davantage vers le cinéma et la télévision plutôt que le jeu vidéo. La gamme A1 sera en effet équipée d’une connectique HDMI 2.0 et n’intégrera donc pas les fonctionnalités recherchées par les gamers, tels que le VRR, l’ALLM et là 4K à 120 Hz. Cela n'empêchera évidemment pas d'y connecter une console ou un PC et de profiter de nos jeux favoris !



Néanmoins, LG nous assure que design, finitions, et caractéristiques de la dalle seront similaires aux modèles plus onéreux, notamment avec une épaisseur de dalle qui ne dépassera pas 4 mm, et une section électronique de moins de 60 mm. Enfin, la série A1 n’exploitera pas le tout dernier processeur du constructeur. Il embarquera, tout comme le QNED90, un processeur Alpha 7 Gen 4.



Il faudra cependant faire preuve de patience pour connaitre les tarifs de cette nouvelle série, qui sera au moins disponible en 55 et 65 pouces. Concernant la disponibilité, LG entend lancer l’ensemble de sa gamme avant avril 2021. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons du nouveau.