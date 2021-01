CES 2021 : Google Stadia et GeForce Now débarquent sur les téléviseurs LG

Bonne nouvelle pour les amoureux de jeux vidéo ! LG vient d’annoncer le déploiement prochain des services de streaming de jeux vidéo Google Stadia et GeForce Now sur l’ensemble de sa gamme de téléviseurs pour 2021.



Plus besoin de consoles ou d’un ordinateur surpuissant pour profiter de vos jeux vidéo préférés sur votre téléviseur ! Une simple manette connectée en USB ou en Bluetooth, ainsi qu’un abonnement à Google Stadia ou GeForce Now sera bientôt suffisant avec la gamme de téléviseurs LG à venir.



À priori, ces services seront directement intégrés au LG WebOS 6.0, au même moment où Google déploiera Stadia sur Google TV, chose qui devrait permettre au service de cloud gaming de Google d’enfin prendre son envol.