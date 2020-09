myCanal va (enfin) être disponible sur les téléviseurs LG

Si webOS n’a pas trop à rougir, proposant globalement une bonne expérience, il dispose toujours de beaucoup moins d’applications qu’Android TV : un peu plus de 500 pour le LG Content Store contre plus de 5 000 pour le Play Store.

Dans les pays francophones, c’est néanmoins l’absence de myCanal que semblent regretter le plus les utilisateurs du webOS, une application qui jusque-là est restée uniquement accessible via Apple TV, Android TV et sur certains téléviseurs Samsung.



Ils vont pouvoir se réjouir, car myCanal va enfin signer son arrivée sur les téléviseurs LG. L’application devrait en effet être disponible prochainement au sein du LG Content Store. Aucune date officielle n'a cependant été annoncée.



L'autre bonne nouvelle est que l'application devrait fonctionner de la même manière que sur Android TV, à savoir que votre téléviseur LG ne sera pas considéré comme un « second décodeur », au contraire des téléviseurs Samsung.