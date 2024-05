Abonnés à Canal+, voici comment bénéficier des avantages d'Apple TV

Concrètement, si vous disposez d'un abonnement Canal+, vous êtes maintenant en mesure de profiter des films, séries et documentaires disponibles avec votre offre MyCanal depuis Apple TV, c'est-à-dire l'application sur laquelle il est possible de visionner le contenu de l'offre streaming Apple TV+. Elle est accessible en passant par le boîtier ainsi que sur iPhone, iPad, Mac et navigateur.