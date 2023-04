Canal+ : avez-vous le droit d'accéder à AppleTV+ comme le dit la pub ?

Cette annonce a été analysée comme un coup de maître réalisé par le groupe français dirigé par Maxime Saada. En effet, Canal+, via sa plateforme de diffusion myCanal, se pose aujourd'hui davantage comme un agrégateur de contenus et de services. En effet, les abonnés ont accès, selon leur formule et en plus des films six mois après leur sortie en salle et des séries originales Canal+, aux programmes de Netflix, Disney+, OCS et Paramount+.

Pour Apple, ce partenariat unique permet à la marque de donner un coup de projecteur à ses productions. En effet, si les Ted Lasso, CODA, et autres The Morning Show sont régulièrement salués par la critique pour leur qualité, ils ne sont que très peu connus du grand public. Apple TV+ n'aurait que quelques dizaines de milliers d'abonnés en France, à comparer aux plus de 10 millions de foyers ayant souscrit une offre chez Netflix.

Lors de l'annonce, Canal+ a indiqué que tous les abonnés du groupe profiteraient d'Apple TV+ sans surcoût. Pourtant, en regardant les petites lignes et les conditions, les plus de neuf millions de clients aux offres Canal ne pourront pas tous accéder au catalogue de plus en plus fourni du créateur de l'iPhone.