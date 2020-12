Après son arrivée sur Fire TV et Xbox, Apple TV s'invite sur Chromecast

Initialement, on aurait pu penser qu'Apple aurait choisi de réserver ce service à ses propres appareils. Cela aurait par exemple pu permettre à Apple de commercialiser des Apple TV. Toutefois, le catalogue d'Apple TV+ est bien moins fourni que celui des concurrents, et donc potentiellement moins attractif. Aussi, il ne serait pas surprenant que les accords d'exclusivité signés entre les producteurs et la firme de Cupertino soient assujettis à un certain volume d'audience.

Apple multiplie alors les initiatives et les sociétés parfois concurrentes dans un domaine deviennent ses meilleurs alliées sur la vidéo en streaming. Précédemment, la firme de Tim Cook avait signé avec Microsoft pour intégrer Apple TV+ sur les Xbox. D'ailleurs, Sony est également de la partie avec ses Playstation. Le service de vidéo en streaming est également disponible sur les Fire TV Stick d'Amazon ainsi que sur les box Roku. Apple a aussi sécurisé des partenariats avec Samsung, LG, Vizio et Sony.

Rappelons qu'Apple entend également rendre son offre de musique en streaming plus accessible. Dernièrement, elle s'est invitée sur les enceintes intelligentes de Google.