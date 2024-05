L’application Apple TV va enfin arriver sur les mobiles Android

Il était jusque là possible d’utiliser l’interface web pour regarder des contenus Apple TV sur Android, mais l’arrivée d’une app en chair et en code devrait faciliter la vie de celles et ceux qui jonglent entre les deux grands écosystèmes mobiles. Pour Apple, c’est aussi une manière d’aller chercher des nouveaux utilisateurs et utilisatrices au moment où les revenus générés par ses « services » prennent plus de place que jamais dans les finances de la marque. Apple n’a jamais dévoilé le nombre d’abonnés à sa plateforme, mais sans doute que quelques millions de clients en plus ne feraient pas de mal.