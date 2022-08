Apple Music pour Android va embarquer des fonctionnalités provenant d'iOS 16

Apple Music

Nul doute sur un point : Apple Music est indéniablement le concurrent le plus féroce face à Spotify, et les usagers de plus en plus nombreux ne s’y trompent pas. Il s’agit de l’un des services de streaming musicaux offrant le plus de fonctionnalités et la meilleure qualité audio pour le prix demandé pour profiter de l’abonnement. Avec ses 90 millions de musiques en qualité lossless, son contenu personnalisé et une accessibilité sans faille (que l’on possède du hardware de chez Apple ou pas), il s’agit d’un concurrent de taille face au géant suédois.