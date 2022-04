Découvrez les premières nouveautés dévoilées par la version bêta d'iOS 15.5

La première nouveauté visible dans cette nouvelle version est le retour de l'iTunes Pass, renommé ici Apple Account. Pour rappel, iTunes Pass était une carte virtuelle rechargeable enregistrée dans l'application Wallet (désormais Cartes), et qui permettait aux utilisateurs d'acheter des applications et, pour les clients américains, d'acheter du matériel ou de payer leurs abonnements. L'iTunes Pass devait être rechargé en Apple Store, ce qui n'était pas des plus pratiques. Apple Account devrait être plus simple à utiliser puisque le rechargement s'effectuerait directement dans l'application Cartes avec la solution de paiement mobile Apple Pay.