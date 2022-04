WWDC 2022 : Apple présentera ses prochains systèmes d'exploitation le 6 juin prochain

Le constructeur vient d'annoncer les dates de sa WWDC 2022, qui se tiendra du lundi 6 au vendredi 10 juin. Cette édition se tiendra une nouvelle fois en ligne, Apple ne souhaitant pas encore inviter des milliers de personnes en provenance des quatre coins du globe alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit dans de nombreux territoires.

Si la plupart des sessions seront réservées aux développeurs enregistrés, la première journée sera marquée par une keynote inaugurale diffusée en vidéo. Tim Cook et ses équipes viendront présenter iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 mais également le successeur de macOS Monterey et leurs nouveautés diverses et variées.

Le logo utilisé par Apple pour promouvoir son événement laisse entendre que la marque abordera dans les détails les évolutions apportées au langage de programmation Swift, développé par ses soins et de plus en plus utilisé à travers ses logiciels.

Nous serons évidemment fidèles au poste le lundi 6 juin pour couvrir l'évènement et vous apporter toutes les informations sur ces nouveaux systèmes d'exploitation.