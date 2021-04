iOS 15 : vers une amélioration des notifications et un nouvel accueil pour l'iPad

Bloomberg s'est d'ores et déjà procuré quelques informations sur cette mise à jour majeure d'iOS et nous apprend que l'une des principales améliorations apportées par iOS 15 concernerait le système de notifications.

Apple devrait intégrer de nombreuses options afin de paramétrer la réception de notifications selon l'heure de la journée. Il serait possible de créer des modes personnalisés, selon que l'on dorme, que l'on travaille ou pour tout autre moment de la journée ou activité.

La gestion des notifications serait plus fine, pour ne recevoir par exemple que les messages de ses amis les plus proches et masquer ceux de ses collègues le soir venu.

Cela rappelle le mode « Ne pas déranger lorsque je conduis » qui permet d'envoyer des réponses préenregistrées à ses contacts lorsque l'on prend la route. Apple pourrait d'ailleurs proposer ce même type de fonctionnalité dans les modes personnalisés.