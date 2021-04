iOS 15 : Apple prévoit la double authentification biométrique et une refonte du centre de contrôle

Autre nouveauté pour iOS 15, un centre de contrôle remis au goût du jour et inspiré de macOS 11 Big Sur. Plus compact et plus clair, il offrirait des effets de relief. Ce centre de contrôle ne serait introduit que tard dans le programme de bêta d'iOS 15.



Cette version permettrait également une meilleure intégration des fonctionnalités des trackers d'objet AirTags, qui devraient arriver en avril. Les AirTags pourraient être suivis en réalité augmentée grâce à iOS 15, tout comme les nouveaux Galaxy SmartTag+ de Samsung.

Dernière information, l'iPhone 13 Pro devrait proposer une configuration de stockage à 1 To, dont on ose imaginer le prix. Les options proposées seraient de 256, 512 et 1 To pour la mémoire interne sur les deux modèles Pro.