Samsung présente ses nouveaux Galaxy SmartTag+

Les SmartTag+ permettront par ailleurs de retrouver un objet plus facilement à l'aide d'une interface de réalité augmentée sur smartphone. Il suffira alors de suivre les indications et la direction à prendre pour vous lancer en quête de votre objet perdu. La distance de celui-ci sera également affichée à l'écran. Une fois proche de l'objet, si celui-ci reste introuvable, l'utilisateur aura la possibilité de faire émettre au tracker un son bruyant pour pouvoir le repérer plus facilement.

Enfin, le système profite de l'écosystème SmartThings de Samsung et des appareils d'autres utilisateurs pour affiner la recherche et localiser le tracker directement sur une carte.

Les Galaxy SmartTag+ seront disponibles à partir du 16 avril 2021, leur prix de vente en France n'a pas encore été communiqué.