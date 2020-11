Samsung lance SmartThings Find pour vous aider à retrouver vos appareils

SmartThings Find sera accessible dans l'application SmartThings. Il regroupe tous les équipements connectés au compte Samsung, comme un smartphone mais aussi une tablette, une montre connectée ou des écouteurs de la gamme Galaxy Buds. Samsung explique que chaque écouteur possèdera son propre identifiant si vous perdez un seul des deux accessoires.

Pour fonctionner, SmartThings Find utilisera le Bluetooth à basse énergie et le protocole à bande ultra-large permettant des communications longue portée et de très courte durée. Si les appareils sont hors-ligne depuis plus de 30 minutes, Samsung utilisera les autres appareils Samsung en circulation.

Un appareil déclaré perdu dans l'application émettra un signal qui pourra être détecté par un smartphone ou une tablette de la marque. Ces derniers communiqueront de manière sécurisée leur emplacement pour localiser plus facilement l'objet perdu. C'est le même système que celui mis en place par Apple avec son application Localiser.