Samsung songe réellement à intégrer le S-Pen aux Galaxy Z Fold

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

Depuis que l’on a pris en main le Galaxy Fold l’an dernier, on ne fait que fantasmer sur le mariage de l’écran pliable et du stylet. C’est vrai : la générosité de l’écran du smartphone hybride de Samsung et la réactivité du S-Pen suggèrent une union parfaite.

D’autant que Samsung axe beaucoup la communication du Fold sur ses applications de productivité. Ne lui manque finalement que cet accessoire pour en faire un assistant de poche ultra perfectionné.