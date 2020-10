Galaxy S21 Ultra : un cinquième capteur s'ajoute au monstrueux module photo sur de nouveaux rendus

S'il n'était pas beaucoup plus gracieux visuellement, le Galaxy S20 Ultra se distinguait par une expérience photographique d'une grande polyvalence. Grâce à ses trois objectifs et sa caméra ToF, il était à l'aise dans toutes les situations. Et on peut donc supposer que son successeur sera encore plus à l'aise grâce à ce cinquième module s'ajoutant à la configuration.

Mais OnLeaks lui-même ignore de quel bois ce nouveau capteur sera fait. Il semble toutefois raisonnable d'imaginer que Samsung optera pour un duo de téléobjectifs, à l'instar de son rival Huawei sur le Mate 40 Pro.

Du reste, Samsung devrait à nouveau parier sur un capteur principal de 108 mégapixels. De nombreux informateurs tablent aussi sur l'option d'une caméra avant de 40 mégapixels pour des selfies plus détaillés que jamais.