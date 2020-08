OPPO dévoile un téléobjectif à focale variable pour ses futurs smartphones

Certains smartphones particulièrement ambitieux intègrent même plusieurs téléobjectifs afin d’offrir une plage focale toujours plus étendue. C’est notamment le cas du Xiaomi Mi 10 Pro ou du Huawei P40 Pro Plus, qui intègrent respectivement deux téléobjectifs de 50 et 80 mm, et de 80 et 240 mm.

Si les essais d’OPPO venaient à se concrétiser, ils ouvriraient ainsi la voie à davantage de flexibilité dans la conception des appareils photo dédiés aux smartphones. Reste à savoir si les coûts de recherche et développement, que l’on imagine élevés, seront répercutés sur la facture qui sera présentée aux futurs clients.