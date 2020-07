OnePlus Nord : des rendus 3D confirment le double APN avant

OnePlus dévoilera officiellement le Nord lors d’un événement en réalité augmentée le 21 juillet. Mais pour satisfaire notre impatience, l’informateur Evan Blass a mis la main sur des rendus 3D du futur smartphone milieu de gamme de OnePlus, et nous offre ainsi une vision d’ensemble du produit.

Comme des photos de très mauvaise qualité publiées sur Slashleaks le prédisaient, le OnePlus Nord profite bien de quatre appareils photo au dos, et de deux à l’avant - intégrés dans une « capsule » rappelant celle du Huawei P40.

Une surface d’écran plus réduite

On ignore encore quelle taille fera le OnePlus Nord, mais on sait déjà que son écran sera plat — contrairement aux OnePlus 8 — et affichera non pas un, mais deux modules photo. Une découpe en forme de « capsule », qui n’a pas franchement la côte dans l’industrie.