OnePlus Nord : on connait les détails du smartphone qui sera vendu à 500€ en Europe

OnePlus Nord : un tarif fixé à 500€ en Europe

Dans les colonnes de Tech Radar, Carl Pei commence par assurer que la regrettable histoire du OnePlus X — la précédente tentative de smartphone abordable de la firme — ne se répétera pas avec le OnePlus Nord. Si le X a échoué, rembobine-t-il, c’est parce que la technologie ne permettait pas encore de créer un produit de milieu de gamme qui réponde aux impératifs de qualité du slogan « Never Settle ».

Mais les choses ont bien changé depuis. Le OnePlus Nord, dont Carl Pei précise qu’il ne marque pas, comme on a pu l’entendre dernièrement, un « retour aux sources » pour OnePlus, ne fera aucune concession sur la qualité, tout en s’offrant pour un tarif bien plus doux que les récents OnePlus 8 (699€) et OnePlus 8 Pro (899€) qui ont méchamment fait grimper les enchères.