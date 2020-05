OnePlus : Pete Lau promet que la marque va relancer des smartphones plus abordables

Aussi Pete Lau, P.-D.G. de l’entreprise de Shenzhen, d’assurer ses clients les plus fidèles que l’ADN de OnePlus est intact. Oui : OnePlus va recommencer à sortir des smartphones plus abordables dans les prochaines années.

Ils sont nombreux, à regretter les débuts de OnePlus — quand on se référait à la marque par le sobriquet de « flagship killer ». Lancés respectivement à 699€ et 899€, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont fait franchir un cap à l’entreprise, au risque de se mettre ses fans à dos .

Une OnePlus 8 Lite au tournant ?

Souvenez-vous : en amont de la levée de rideau sur les OnePlus 8 et 8 Pro, une petite musique voulait que l’on entende également parler d’un certain OnePlus 8 Lite, ou encore OnePlus Z. Un smartphone plus modeste, destiné à séduire celles et ceux qui se refusent à dépenser une fortune dans un téléphone.

Sur le papier, cet hypothétique smartphone colle parfaitement aux ambitions communiquées par Pete Lau et, d’après la rumeur, l’entreprise est toujours en train de plancher sur ce produit.