OnePlus 8T : les specs et le prix européen dévoilées sur Amazon

Souvenez-vous. En avril dernier, OnePlus lançait son OnePlus 8 à partir de 699€, et son OnePlus 8 Pro à partir de 899€. Or ici, c’est bien la version 12 Go de RAM qui nous est présentée à 693€. L’informateur Ishan Agarwal assure qu’une version 8 + 128 Go est bien dans les cartons, et qu’elle sera — comme d’habitude — lancée 100€ moins cher, soit un ticket d’entrée à 599€.

L’écran 120 Hz confirmé

Outre cette bonne nouvelle (sauf peut-être pour celles et ceux qui ont craqué récemment pour le OnePlus 8), c’est une bonne partie de la fiche technique du OnePlus 8T qui nous a également été confirmée par Amazon.de.

Le smartphone sera donc équipé d’un écran 6,55 pouces affichant une définition FHD+ sur une fréquence de 120 Hz. Autant que le OnePlus 8 Pro donc. Côté performances, ce modèle se cantonnera au Snapdragon 865 qui équipe déjà la génération actuelle. Peut-être le OnePlus 8T Pro profitera-t-il du Snapdragon 865+ ? Nous l’ignorons encore. Mais de récentes rumeurs tendent à confirmer que ce smartphone n’existe tout simplement pas…