OnePlus Nord : le smartphone sortira le 4 août à partir de 399€

Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 765G : un SoC de milieu de gamme, compatible 5G et particulièrement vigoureux en jeu. 8 à 12 Go de RAM LPDDR4X l’accompagnent, ainsi que 128 à 256 Go de stockage en UFS 2.1.

Au dos, le OnePlus Nord embarque une configuration à quatre modules photo. Le premier, un Sony IMX586 de 48 mégapixels — le même que sur le OnePlus 8 — ne devrait pas faire rougir la concurrence. Il s’accompagne d’un module ultra grand-angle 8 mégapixels, et d’un couple macro / profondeur de 2 et 5 mégapixels respectifs. Le smartphone est capable de filmer en 4K jusqu’à 30 images par seconde.

Enfin, le OnePlus Nord sera équipé d’une belle batterie de 4115 mAh compatibles avec la Warp Charge à 30 W (0-70% en 30 minutes). Le smartphone sera équipé de série d’Android 10 et d’OxygenOS 10.5. Le constructeur promet en outre 2 années de mises à jour, et 3 années de correctifs de sécurité.