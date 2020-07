OnePlus Nord : le design complètement dévoilé... et il n'aura pas de prise Jack

Un smartphone en deux couleurs, mais sans prise jack

On le savait déjà : le OnePlus Nord sera — a contrario des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro — parfaitement plat. La face avant du téléphone (dont on ignore toujours la diagonale exacte) intégrera une double découpe accueillant un capteur photo de 32 mégapixels et un autre, ultra grand-angle, de 8 mégapixels.