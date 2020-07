OnePlus Nord : le design révélé par Amazon India

Bonne nouvelle : le smartphone sera bien doté du fameux « Alert Slider » qui fait la particularité des appareils du constructeur de Shenzhen depuis ses débuts. On veut bien entendu parler du commutateur qui permet de passer l’appareil du mode silencieux au mode sonore.

Plus flou, le dos de l’appareil laisse néanmoins envisager une configuration à trois modules. On sait déjà que le OnePlus Nord profitera d’un capteur principal de 64 mégapixels. Sans trop se mouiller, on imagine que les deux autres sont un ultra grand-angle et un téléobjectif. À moins bien sûr que OnePlus ne souhaite maîtriser davantage ses coûts et opte pour un module macro, dont les représentants sont rarement convaincants sur le milieu de gamme.