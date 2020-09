OnePlus Nord : un étonnant bug provoque la réinitialisation intempestive de certains smartphones

Disponible depuis quelques mois maintenant, le OnePlus Nord fait globalement la joie de ses propriétaires… Si on ne compte pas celles et ceux qui ont récemment perdu l'intégralité de leurs données. En effet, un bug entraîne actuellement une réinitialisation complète du smartphone, et ce sans la moindre action requise de la part de l'utilisateur.

Sur les forums OnePlus, plusieurs messages font ainsi état d'un OnePlus Nord qui s'est mystérieusement réinitialisé tout seul dans la poche de l'utilisateur, ou encore de certains smartphones qui ont rebooté plusieurs fois sans raison, égarant au passage les données de l'utilisateur. Contacté par Android Authority, OnePlus aurait confirmé qu'un correctif est en chemin, sans toutefois en dévoiler davantage.