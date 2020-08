Avec OxygenOS 11, OnePlus s'inspire de Samsung et ne plaît pas à tout le monde

Pourquoi ça coince avec les fans de OnePlus ?

OxygenOS 11 est aussi porteur de nombreuses nouveautés, au sommet desquels on trouve (enfin !) un écran Always On permettant de toujours garder un œil sur ses notifications. Malheureusement, tous ces ajouts sont occultés par une désapprobation massive de la part des fans les plus vocaux de OnePlus.

En cause ? Une expérience (et une philosophie globale de l’entreprise) qui dérive toujours plus des racines de OnePlus. La jeune pousse, qui proposait jadis d’excellents smartphones à bas coûts et qui laissait à ses utilisateurs la plus grande latitude dans la personnalisation de leur expérience, devient un énième constructeur de smartphones qui jalouse l’écosystème fermé de ses concurrents.