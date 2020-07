OxygenOS 10.5.10 résout le problème de la caméra photochrome du OnePlus 8 Pro

La démarche de OnePlus interroge. À croire que le constructeur n’ait pas réussi à corriger la trop bonne vision du mode Photochrom, et ait dû renoncer à l’utilisation du filtre de couleurs pour se rabattre sur une solution uniquement logicielle. Ce qui n’est pas forcément handicapant pour les utilisateurs : ils retrouvent le mode Photochrom, et celui-ci ne risque plus de poser soucis à OnePlus. Gagnant-gagnant, comme l’écrit XDA. Mais cela fait tout de même douter de la pertinence initiale de proposer ce capteur supplémentaire sur les OnePlus 8 Pro.