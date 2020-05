Les OnePlus 5 et 5T passent à Android 10 grâce à OxygenOS 10

© The Indian Wire

Bonne nouvelle pour les possesseurs de OnePlus 5 et OnePlus 5T ! La dernière version de OxygenOS permet à ces smartphones de 2017 d’accéder à la dernière mouture d’Android .

Une version d’Android 10 plus limitée pour le OnePlus 5

Le patch note d’OxygenOS 10 — et donc d’Android 10 — n’est pas bien surprenant. Il inaugure un contrôle plus granulaire des permissions d’accès à la localisation des applications, mais aussi une navigation gestuelle plus pratique à utiliser.

Du moins… pour le OnePlus 5T. Comme le rapporte Android Police, le OnePlus 5 n’aura pas droit à la navigation gestuelle. Probablement à cause de son gabarit réduit, mais plus encore de la présence d’un véritable bouton physique pour revenir à l’écran d’accueil.