OnePlus et mises à jour : le fabricant aurait-il enfin entendu ses clients ?

Lors d'une rencontre avec la presse européenne, qui s'est récemment tenue à Londres, le constructeur chinois a annoncé l'élargissement de la période de mises à jour majeures de certains de ses smartphones, sans préciser les références concernées.

Les appareils OnePlus seront désormais assurés de recevoir quatre années de mises à jour d'OxygenOS, ainsi que cinq années de correctifs de sécurité, à partir du jour de commercialisation des différents téléphones.

« En tant qu'entreprise orientée utilisateur, nous mettons tout en œuvre pour améliorer l'expérience utilisateur. Avec de plus en plus de personnes qui conservent leurs appareils plus longtemps, nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir cette possibilité. Cette nouvelle politique de mise à jour permettra aux utilisateurs d'accéder aux dernières fonctionnalités de sécurité et nécessaires pour alimenter l'expérience rapide et fluide de OnePlus tout au long de la durée de vie du téléphone », a ainsi déclaré Gary Chen, responsable du logiciel chez OnePlus.

Avec cette nouvelle politique, le fabricant rejoint Samsung parmi les bons élèves en matière de suivi logiciel. Le géant coréen avait annoncé précédemment vouloir allonger la période de mises à jour majeures de OneUI à quatre années et cinq années pour les patchs de sécurité.