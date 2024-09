Et c’est d’abord TalkBack qui gagne en puissance avec l’intégration de Gemini. Pour rappel, cette option d’accessibilité permet aux personnes non-voyantes ou souffrant d’une déficience visuelle d’interagir avec leur appareil à l’aide d’audiodescriptions et de retours tactiles. Sous Android 15, la fonctionnalité sera désormais portée par Gemini, l’intelligence artificielle développée par Google, pour offrir des descriptions d’images plus détaillées et plus pertinentes. Seront évidemment concernés les visuels en ligne, mais aussi les clichés de la galerie, les illustrations reçues par message et les photos publiées sur les réseaux sociaux.