La toute première version bêta d'Android 15 est publiée ! Qu'est-ce que nous réserve Google ?

Avec Android 15, Google introduira une fonctionnalité d'enregistrement partiel de l'écran, dont le but consistera plus exactement à permettre aux utilisateurs de capturer uniquement le contenu d'une application plutôt que l'intégralité de l'écran. Une bonne nouvelle ne survenant jamais seule, les applications tierces permettront dorénavant de jouir d'une meilleure qualité d'image avec l'appareil photo. Ces diverses améliorations se traduiront notamment par des photos plus lumineuses et représentatives du résultat escompté.

Enfin, notons que la dernière version d'Android Health Connect sera déployée avec Android 15. Conçue en collaboration avec Samsung, il s'agit, pour rappel, d'une application regroupant les données de santé et de forme physique des utilisateurs.