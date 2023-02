Privacy Sandbox de Google arrive sur Android 13 : pourquoi et comment l'activer ?

Tous les utilisateurs de l'Espace économique européen sont invités à participer à la bêta, sur la base du volontariat et après avoir expressément donné leur consentement. « Tous les utilisateurs disposeront de contrôles rigoureux et pourront se retirer via opt-out à tout moment », prévient Google. Le contrôle de sa participation à la bêta pourra à ce propos être géré depuis la section Privacy Sandbox, dans les paramètres Android. Depuis cet écran, vous pourrez plus globalement gérer les centres d'intérêt que les applications peuvent utiliser pour vous montrer des annonces appropriées. Vous pourrez aussi les bloquer à votre guise.