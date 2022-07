Google Chrome : la fin des cookies tiers, c'est pas pour tout de suite

Google, qui dépend majoritairement des revenus de la publicité en ligne, ne va évidemment pas laisser ses annonceurs les mains vides.

Ces derniers bénéficieront des technologies Privacy Sandbox, de nouveaux systèmes qui viendront remplacer les cookies et notamment des Topics. Google Chrome pourra repérer des thèmes en fonction de la navigation et des centres d'intérêts récents des utilisateurs et pourra ainsi afficher de la publicité ciblée sans pour autant pister l'utilisateur dans les moindres détails.