Google : le FLoC ne fait pas l'unanimité chez Microsoft et Opera

Comme nous le rapporte The Verge, Opera et Microsoft Edge (tous deux basés sur Chromium) ne semblent pas intéressés par le FLoC et réfléchissent à d'autres moyens plus sûrs pour les utilisateurs de remplacer ce bon vieux cookie. Microsoft en particulier travaille sur une alternative du nom de PARAKEET, visant à anonymiser totalement l'utilisateur lors du ciblage. Brave a également proposé une solution, mais le scrutin pour décider de l'adoption ou non d'une nouvelle méthode de ciblage prend du temps.

Même si le FLoC de Google n'est pas adopté, une autre solution sera proposée par le navigateur d'ici la fin de l'année. Les enjeux sont majeurs puisque la fin des cookies approche à grand pas et qu'un web sans publicité ne serait plus un web libre.