DuckDuckGo va bloquer FloC, le nouveau système de traçage de Google

Décidément, le probable descendant du cookie tiers, le dispositif FLoC (Federated Learning of Cohorts), est loin de faire l'unanimité. Censé se présenter comme un système hybride, plus respectueux de la vie privée, mais aussi taillé pour répondre aux attentes des annonceurs et éditeurs, le mécanisme ne convainc en tout cas pas DuckDuckGo , qui s'en passera et veut dissuader les internautes d'utiliser le moteur de recherche Google.