Google recule la date de blocage des cookies tiers dans Chrome à 2023

Un nouveau calendrier a par conséquent été dévoilé. L'objectif est de pouvoir mettre à disposition des développeurs tiers l'ensemble des nouvelles technologies qui seront déployées d'ici fin 2022 afin que ceux-ci puissent se préparer à leur adoption.

Ensuite, Google prévoit la suspension progressive des cookies tiers dans Chrome de mi-2023 à fin 2023. Des dates plus précises seront prochainement communiquées, nous apprend-on.

Le géant américain dit tirer des leçons de sa technologie de pistage FLoC , et que chaque proposition suivra un protocole strict : d'abord des discussions sur des forums comme GitHub ou des groupes W3C, ensuite une phase rigoureuse de tests avec transparence des résultats et prise en compte des feedbacks, puis le déploiement sur une version stable de Chrome une fois que la technologie a été améliorée et validée.