Cookies : après le flop du FLoC, Google tente une nouvelle approche avec Topics

« Plus important encore, les sujets sont soigneusement sélectionnés pour exclure les catégories sensibles, comme le genre ou la race. Parce que Topics est alimenté par le navigateur, il vous offre un moyen plus reconnaissable de voir et de contrôler la façon dont vos données sont partagées, par rapport aux mécanismes de suivi comme les cookies tiers. De plus, en fournissant aux sites web vos sujets d'intérêt, les entreprises en ligne disposent d'une option qui n'implique pas de techniques de suivi secrètes, comme l'empreinte de navigateur, afin de continuer à diffuser des publicités pertinentes », continue l’entreprise.