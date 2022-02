La Privacy Sandbox débarque sur Android : voyons ce que nous promet Google

Google a peut-être laissé tomber FLoC , le futur-ex descendant des cookies tiers, mais pas Privacy Sandbox. La firme de Mountain View a même dévoilé, ce mercredi, un plan pluriannuel pour exporter son initiative sur Android, avec comme objectif principal de présenter de nouvelles solutions publicitaires respectueuses de la vie privée des utilisateurs. Privacy Sandbox ne perd pas de vue ses intentions premières : empêcher le suivi durant la navigation, aider les éditeurs et développeurs à proposer des sites et outils respectueux de la vie privée, et maintenir un Web ouvert.