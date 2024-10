Repérée par Android Authority en farfouillant dans l’update Android 15 QPR1 Beta 3, la réorganisation des tuiles de paramètres rapides promet de faciliter la vie aux utilisateurs et utilisatrices. Malgré tout, ne cherchez pas où cette fonction se cache. Il ne s’agit que d’un insight non officiel, alors que nos confrères et consœurs expliquent avoir bidouillé le système pour parvenir à leur fin.