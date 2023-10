Ces nouveautés qui vont vous donner envie de passer à Android 14

Dans la catégorie des options déjà présentes chez les autres, Android 14 intègre, par défaut, la possibilité de faire clignoter le flash de l'appareil photo en accompagnement des notifications d'appels ou de messages. Les appareils de Samsung ou One Plus, pour ne citer qu'eux, le permettent déjà, et il s'agit d'un bon outil d'accessibilité pour les malentendants, par exemple. C'est aussi un moyen de se débarrasser du vibreur et des notifications sonores sans avoir à recourir au mode « Ne pas déranger » ou à se mettre en silencieux.

Côté vie privée, Android 14 apporte son petit grain de sel, avec une refonte graphique des boîtes de dialogue et la possibilité de donner des autorisations plus spécifiques aux applications. En particulier pour ce qui est de l'accès aux photos de l'appareil, qu'il est désormais possible de restreindre à certains dossiers.

Parmi les autres nouveautés, on note la prise en charge des images Ultra HDR, de nouvelles optimisations pour préserver l'autonomie de la batterie, et la gestion native des communications par satellite. De plus, une fonction perdue avec Android 12 fait son grand retour : on peut de nouveau obtenir des statistiques sur l'utilisation de l'appareil depuis sa dernière recharge. Enfin, les caméras de votre smartphone pourront être utilisées comme webcam sur un ordinateur, et les outils d'accessibilité seront plus puissants et plus facile d'accès.