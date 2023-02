Raccourcis sur l'écran de verrouillage : voilà comment ça va fonctionner sous Android 13

Depuis son lancement, Android n’a cessé de pousser toujours plus loin le curseur de la personnalisation. Les nombreux utilisateurs et utilisatrices du système d’exploitation mobile disposent en effet d’une grande liberté pour customiser leur smartphone, que ce soit dans le choix des couleurs ou de l’apparence générale de leur écran d’accueil. Le déploiement de Material You avec Android 12 n’a d’ailleurs fait que renforcer cette dimension personnalisable de l'OS.