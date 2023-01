5 mois après son lancement, Android 13 est loin d'avoir conquis beaucoup de smartphones, on vous explique pourquoi

Comment expliquer qu'Android 13 ne décolle toujours pas ? La réponse est une nouvelle fois à chercher du côté des constructeurs. Si les derniers modèles de smartphones premium sont livrés avec Android 13, les modèles sortis avant août 2022 sont encore loin d'avoir été mis à jour.

De plus, il n'est pas certain que des appareils de plus de deux ans aient le droit à cette nouvelle version, et le déploiement sur les modèles les plus récents ne fait que débuter. OnePlus fait figure de bon élève dans le domaine avec OxygenOS 13, déjà disponible sur une bonne partie de son catalogue. Samsung a pour sa part adopté Android 13 pour les Samsung Galaxy S20 et supérieurs.

Les utilisateurs gardent aujourd'hui leurs smartphones plus longtemps, et les constructeurs ont intégré la durabilité dans leur processus de développement. De nombreuses marques garantissent désormais des mises à jour majeures durant 3 années au lieu de 2. Android 13 pourrait bénéficier de cette nouvelle politique pour toucher de plus en plus d'utilisateurs au fil des prochains mois.