OnePlus a besoin de vous pour améliorer OxygenOS

Il y a quelques mois maintenant, on apprenait la fusion entre OnePlus et Oppo, avec le lancement d'un nouvel OS « inspiré » de ColorOS. Une fusion qui n'a toutefois pas séduit les habitués de OnePlus, lesquels n'ont pas hésité à exprimer leur colère sur les réseaux. Aussi, le géant chinois a décidé de faire machine arrière et de solliciter sa précieuse communauté pour bâtir avec elle le futur d'OxygenOS.