Oppo et OnePlus fusionnent leurs départements de R&D

Dans un communiqué officiel, un porte-parole de OnePlus explique que cette décision a été prise pour « mieux maximiser les ressources et aider à la croissance de OnePlus ». Il est précisé que « OnePlus continuera de fonctionner de manière indépendante et de travailler pour offrir la meilleure expérience utilisateur possible aux clients OnePlus existants et futurs. »

Il s'agit d'une réponse à un récent article du média chinois DoNews, qui faisait part de cette fusion, qui aurait été amorcée au mois de décembre 2020. Nous y apprenions que les nouveaux employés embauchés pour la branche R&D étaient sous contrat avec Oppo, et non avec OnePlus.